Gegenseitige Rücksicht

Karlsruhe.Die Abstimmungstafel ist Vorbote für ein weiteres Realexperiment im Forschungsprojekt „GO Karlsruhe“. Das schreibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Hier können Passanten per Knopfruck entscheiden, ob das Fußgänger-Radfahrer-Verhältnis in diesem Bereich gut – oder noch ausbaufähig ist. Im weiteren Verlauf folgen Fahrbahnmarkierungen, die die Cityroute hervorheben, sowie Dialog-Displays, die Radfahrende zur Rücksichtnahme auffordern. Und schließlich dynamische Anzeigetafeln, die sie immer dann auf die ausgewiesene Cityroute über Amalien- und Herrenstraße leiten sollen, wenn viele Menschen in der Fußgängerzone laufen. Mit dem vom Land geförderten Forschungsprojekt „GO Karlsruhe“ erkundet die Hochschule Karlsruhe seit Ende 2015 neue Beteiligungsformen.

Intention ist, bessere Planungsansätze zur Förderung des Fußgängerverkehrs zu entwickeln. Ausgangslage im aktuellen „Reallabor“ ist, dass die Fußgängerzone in der Wald- und Erbprinzenstraße stark von zu Fuß Gehenden zum Einkaufen, Essengehen oder zum Flanieren genutzt wird.

Aufenthaltsqualität gering

Doch auch Radler dürfen in der Fußgängerzone fahren. Besonders häufig nachmittags und abends treffen Radpendler und Fußgänger aufeinander. Dabei werden Letztere oft mit geringem Abstand von den Radelnden umfahren. Das schränkt die Fußgänger ein, Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone ist kaum da.