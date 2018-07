Geldautomat entwendet

Anzeige

Waghäusel-Kirrlach.Gleich zweimal ist am Wochenende in Kirrlach eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt über die Eingangstür in ein Bekleidungsgeschäft in der Bruchsaler Straße in Kirrlach. Im Verkaufsraum sowie in den angrenzenden Nebenräumen öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen und klauten Sonnenbrillen im Wert von mehr als 50 Euro. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am frühen Samstagmorgen in einem Bistro im Industriegebiet in Kirrlach. Auch hier verschafften sich die Einbrecher über die Terrassentür mit brachialer Gewalt Zutritt. Im Inneren öffneten sie Schränke sowie Schubladen und entwendeten das aufgefundene Bargeld von mehr als 1000 Euro. Auch einen Wechselgeldautomaten der in den Räumlichkeiten an der Wand befestigt war, nahmen die Diebe mit Inhalt an sich. Durch das massive Vorgehen der Täter entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 07256/9 32 90 entgegen. pol