Geldbeutel muss einfach klimpern

Göppingen/Waghäusel.In den vergangenen 48 Stunden haben 89 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, Österreich und der Schweiz Münzen als Zahlungsmittel verwendet: Das ist ein Ergebnis einer Umfrage mit mehr als fünfhundert Teilnehmern, die der Pressen-Hersteller Schuler in Auftrag gegeben hat. Der Anteil ist dabei in allen drei Ländern gleich hoch, bei den 18- bis 39-Jährigen liegt er mit 90 Prozent sogar leicht darüber, wie es in einer Pressemitteilung der Firma heißt.

Dass die Menschen im deutschsprachigen Raum nicht auf Euro- und Cent-Stücke sowie Franken und Rappen im Geldbeutel verzichten wollen, zeigt ein weiteres Ergebnis: 86 Prozent der Befragten finden es wichtig, dass es Münzen gibt, sogar 89 Prozent sind es in der Schweiz. 88 Prozent gibt Bargeld ein „gutes Gefühl“, und sieben von zehn Teilnehmern an der Umfrage (71 Prozent) vermitteln Münzen beim Bezahlen Sicherheit. Dazu passt, dass nur jeder Siebte (14 Prozent) die Sicherheitsmerkmale dabei auch tatsächlich überprüft – Angst vor Falschgeld spielt keine Rolle.

Polymerring schafft Sicherheit

Neuentwicklungen wie die Fünf-Euro-Sammlermünze mit Polymerring, die mit Schuler-Technologie geprägt wird, bieten verschiedene Möglichkeiten zur Integration zusätzlicher leicht identifizierbarer Sicherheitsmerkmale. Vor wenigen Wochen erschien die dritte Ausgabe „Subtropische Zone“, in den folgenden beiden Jahren sind zwei weitere geplant. Derartige Tri-Material-Münzen stellen eine Innovation dar, wie sie knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) beim aktuell im Umlauf befindlichen Hartgeld vermissen. Immerhin zwei Drittel (66 Prozent) bezeichnen es dennoch als attraktiv.