Gelungene Einstimmung auf Weihnachten

Oberhausen-Rheinhausen.Mitten in Oberhausen, fast in direkter Nachbarschaft zur katholischen Kirche, befindet sich die Kastanienhof-Grundschule. Der historische Baukörper dieser selbst ernannten „Schule mit Herz“ erinnert an die eigene Schulzeit und hat aufgrund seiner Tradition eine ganz besondere Ausstrahlung. Am vergangenen Freitag verwandelte sich der gemütliche Innenhof nun zu einem vorweihnachtlichen Geheimtipp.

Dort hatte der Förderverein der Schule einen Adventsbasar eingerichtet und zahlreiche Besucher angelockt. In den aufgestellten Buden und Zelten wurden hübsche, selbst gebastelte Geschenke zum Verkauf angeboten. Der Geruch von Glühwein, Dampfnudeln und frischen Waffeln hatte sich als zusätzliches Lockmittel erwiesen.

Schulleiterin Andrea Lotz dankte den Schülern sowie deren Eltern für die wochenlange Vorbereitung. Einen Teil des Erlöses erhält das Kinderhospiz Sterntaler, der Rest geht in die Kasse des Vereins zur Förderung der Oberhausener Grundschule.

Für eine besondere Stimmung sorgten zu Beginn des Adventsbasars die Kinder des Grundschulchors durch ihre Liedvorträge. Alle zum Verkauf angebotenen Geschenkideen waren individuell und handgemacht. Dazu zählten besondere Weihnachtsbäume und Adventslichter, hübsch geschmückte Deko-Gläser und Beton-Engel, Himbeer-Essig und Bananen-Gewürzkuchen, Kerzen, Sterne und Weihnachtsgebäck. Die große Vielfalt des Angebots, zu dem auch Verpflegungsstände zählten, ließen die Herzen der Besucher höher schlagen. Neben der kleinen Budenstadt im Freien wurden in den Klassenzimmern ein gut besuchtes Café, Bastel- und Spielräume sowie eine Erlebnisreise an den Nordpol angeboten. klu

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018