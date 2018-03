Gemarkung sauber halten

Anzeige

Philippsburg.Großreinemachen ist am Samstag, 10. März, bei der „Gemarkungsputzete“ angesagt. Damit alle von einer sauberen Umwelt profitieren, soll der Gemarkungsfrühjahrsputz auch in diesem Jahr gemeinsam mit Vertretern aus Vereinen, Schulen und sonstigen Institutionen sowie engagierten Privatpersonen durchgeführt werden.

Weder Fasnacht noch Schulferien belasten das Wochenende des Gemarkungsputzes. Deshalb steht einer großen Zahl von Helfern eigentlich nichts mehr im Wege, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Anmeldung im Umweltamt

Die Gemarkungsputzete findet am Samstag, 10. März, von 9 bis 12 Uhr statt. Interessierte können sich ab sofort beim Umweltamt unter Telefon 07256/8 71 67 oder per E-Mail an maira.kretzschmar@philippsburg.de anmelden.