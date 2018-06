Gemeinden laden zum Public Viewing ein

Anzeige

Karlsruhe.Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft bietet die evangelische Landeskirche Radio- und Fernsehbeiträge, unter anderem zur Geschichte der Fanhymne „You’ll never walk alone“, ein Interview mit Jürgen Klopp zu Glaubensfragen und ein Porträt des Hoffenheimer U17-Nationaltorhüters Daniel Klein. Auch laden zahlreiche Kirchengemeinden zum Public Viewing ein. Manche wollen die deutsche Mannschaft durch alle Spiele begleiten, die Gemeinde Neureut-Nord veranstaltet immer eine Stunde vor Spielbeginn einen Fußballgottesdienst. Andere haben zumindest das erste WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr vorbereitet.

Die „Hand Gottes“, der „heilige Rasen“, das „erlösende Tor“: Die Fußballsprache ist voller religiöser Bilder. Ein Mannschaftssport wie Fußball – und genauso seine Kommerzialisierung – werfen zudem Fragen nach Werten wie Fairness und Solidarität auf. Dazu hat Erfolgstrainer Jürgen Klopp als Frühstücksgast des evangelischen Rundfunks in Baden viel zu sagen und macht kein Geheimnis aus seinen christlichen Überzeugungen (Ausstrahlung bei Radio Regenbogen am Sonntag, 17. Juni, zwischen 9 und 10 Uhr vormittags, nachzuhören ab kommender Woche unter www.erba.de).

Der Glaube auf dem Platz

Die Geschichte der Fußballhymne „You’ll never walk alone“ erläutert am Sonntag, 17. Juli, ab 7.55 Uhr in der Reihe „Lied zum Sonntag“ auf SWR2 der evangelische Rundfunkpfarrer Wolf-Dieter Steinmann. Im Magazin „Himmel über Baden“ erzählt U17-Nationaltorhüter Daniel Klein, welche Rolle für ihn der christliche Glaube auf und neben dem Platz spielt. Gesendet wird der Beitrag „Heiliger Rasen – Fußball trifft Glauben“ samstags, 23. und 30. Juni, 8.30 und 11 Uhr bei Baden TV, 15 Uhr bei RNF, sowie sonntags, 24. Juni und 1. Juli, 15.30 Uhr bei Regio TV und um 8.30 und 10 Uhr bei Baden TV.