Gemeinsam die Natur schützen

Oberhausen-Rheinhausen.Die ursprünglich für kommenden Samstag angesetzte Gemarkungsputzaktion der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen wird um eine Woche verschoben. Der neue Termin, an dem engagierte Mitbürger dem unachtsam in der Natur geworfenen Abfall auf den Leib rücken, ist am Samstag 17. März. Treffpunkt ist um 9 Uhr im Bauhof, Weiherweg 1.

Nach der Einteilung in Sammelgruppen begeben sich die Helfer, ausgestattet mit bereitgestellten Müllsäcken, in die zugeteilten Areale. Da bei der Gemarkungsputzaktion natürlich auch der Grundsatz der Abfalltrennung gilt, sollen Wertsoffe, Glas und Restmüll in separaten Mülltüten am Wegrand zur Abholung platziert werden.

Wer mitmachen will, sollte geeignete Arbeitshandschuhe, wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk tragen. Bei Dauerregen fällt die Aktion aus. Anmeldungen nimmt Dominic Sievert, Telefon 07254/50 31 10, entgegen. Zum gemeinsamen Abschluss der Naturschutzaktion gibt es ab 12 Uhr im Bauhof einen kleinen Imbiss und Getränke. cao