Wiesental.Viel geboten war am Samstag beim Frühlingsfest mit einem Tag der offenen Tür der Gemeinschaftsschule Waghäusel in der Schulstrasse im Stadtteil Wiesental. Bei nicht so frühlingshaftem Wetter zeigten Schüler, begleitet von ihren Lehrkräften, was ihre Schule alles zu bieten hat.

Schon beim Betreten des Schulgeländes konnten die Besucher die Vielfältigkeit des Programms erahnen. Unter der überdachten Freifläche waren verschiedene Spielestationen aufgebaut. Das Platzen der Luftballons durch einen erfolgreichen Pfeilwurf hallte über den ganzen Schulhof und zog weitere Spielbegeisterte an. In der angrenzenden Sporthalle war ein Bewegungsparcours aufgebaut, der von den Teilnehmern jede Menge Geschick zum Beispiel beim Fledermäuse-Abschießen oder Geister-Umwerfen abverlangte. Etwas ruhiger ging es beim Basteln der Osterhasen in der Mensa zu. Mit Holz, Muffinspapierförmchen und Heißklebepistole konnten sich die kleinen Bastler auf das bevorstehende Osterfest einstimmen.

Gemeinschaftsschule Waghäusel An der Gemeinschaftsschule Waghäusel lehren, lernen und arbeiten etwa 280 Schüler und 25 Lehrer sowie zahlreiche Mitarbeiter in der Verwaltung und Mittagsbetreuung. In 14 Klassen und Lerngruppen werden Qualifikationen zum Haupt-, Werkreal- und Realschulschulabschluss sowie zur gymnasialen Oberstufe erworben. Zusätzlich gibt es eine internationale Klasse, deren Schüler sich um den schnellen Erwerb von Deutschkenntnissen bemühen. Die Gemeinschaftsschule Waghäusel besteht seit dem Schuljahr 2014/2015.

Leistungsstark und gerecht

Mit der Festeröffnung um 10 Uhr im Hauptgebäude begann das rund vierstündige Programm, in dem sich die Gemeinschaftsschule mit all ihren Vorzügen präsentierte. Die Bildungseinrichtung zeigte sich als leistungsstarke und sozial gerechte Schule, die sich sowohl an Leistung als auch am Prinzip der Chancengleichheit orientiert.