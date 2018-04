Gemeinsam kochen und genießen

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Gemeinsam Gemüse putzen, Kräuter hacken, kochen und essen – die beste Gelegenheit, die Kultur des Anderen kennenzulernen und auch einen Einblick in das Herkunftsland zu bekommen. Das schreibt der Vinzentiusverein aus Wiesental in einer Pressemitteilung. Am Mittwoch, 30. Mai, 25. Juli, 19. September, und 28. November, können Interessierte um 16 Uhr in den Wiesentaler Globus kommen, um dort zusammen zu kochen.

Anmeldungen sind bei Susanne Martus unter 0177/3 47 80 98 oder susanne.martus@web.de erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. zg