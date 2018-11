Gentleman und Kettcar rocken die Hauptbühne

karlsruhe.Die Spannung war zum Greifen, als die „Das Fest“-Macher pünktlich zum Start des Ticketvorverkaufs, vor gut 600 geladenen Gästen, die ersten Acts bekannt gaben. Zur mittlerweile 35. Auflage von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juli, haben die Organisatoren zwei ganz Große auf die Hauptbühne in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage eingeladen: Gentleman und Kettcar werden am Freitag das Publikum in Festlaune bringen. Frischen jungen Jazz gibt es am Sonntag von Three Fall & Melane und zu Ehren von Ludwig van Beethoven – dessen 250. Geburtstag im Jahr 2020 gefeiert wird – spielt die Badische Staatskapelle am Klassikvormittag. Dann wird das „Beethoven Pastoral Project“ unter anderem durch die 6. Symphonie des Komponisten erweitert.

Es gibt einige wenige Auftritte am Hügel, die nie in Vergessenheit geraten, weil sie einfach so herausragend waren, schreibt die Karlsruher Marketing und Event in einer Pressemitteilung. Ein solcher sei mit Sicherheit der von Gentleman im Jahr 2013, als er sich von der Bühne aus aufmachte, den „Berg aus Menschen“ zu erklimmen. Ein Ereignis, das wohl in jeder „Das Fest“-Chronik zu finden sein wird. Nun macht sich Gentleman auf, 2019 erneut die Fächerstadt in karibisches Flair zu tauchen und passend zum Beginn der Sommerferien lästige Alltagsprobleme hinweg zu blasen. Sorgenfrei und schwerelos ist seine Reggaemusik, mit der er das Publikum auf dem „Mount Klotz“ unterhalten wird.

Mit „The Selection“, seinem aktuellen Album, füllt der Künstler gerade die Konzerthallen in Deutschland. Es gibt einen musikalischen Überblick über sein gewaltiges Schaffen nach 20 Jahren Bühnenerfahrung mit weit über 1000 Shows weltweit. Wahrscheinlich wird Gentleman bei seinem „Das Fest“-Auftritt sein neues Album im Gepäck haben – mit Sicherheit aber wird die Flagge Jamaikas über dem „Mount Klotz“ wehen.

Mit Pauken und Trompeten

Auch Kettcar sind bei dem Open-Air-Konzert Wiederholungstäter. 2006 und 2013 begeisterten sie „Das Fest“-Publikum, bevor die Band um Frontmann Marcus Wiebusch eine Pause einlegte. Wie lange war ungewiss. Wiebusch machte sich an seine Soloplatte. Doch nur fünf Jahre später waren Kettcar wieder da. Und zwar so richtig: Die Bandmitglieder kommen mit Pauken und Trompeten, Fäusten wie Megafonen und mit elf in Songs gegossenen Ausrufezeichen. Als ob es nichts Leichteres gäbe, präsentieren sie mit „Ich vs. Wir“ ein Album, wie man es hierzulande sehr lange, vielleicht sogar noch nie gehört hat, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein Album, das Position beziehe in einer Zeit der Konturlosigkeit. Das sich Haltung gönnt, wo Kuscheln, Kungeln und übertriebenes Verständnis vorherrschen. Das macht, packt und angreift, wo die meisten sich doch nur wohlfühlen und arrangieren wollen.

Aber auch Jazz gehört mittlerweile am Fest-Sonntag dazu. Zu den innovativsten Blüten des jungen, deutschen Jazz gehört das Trio Three Fall. Mit ihrer Dreier-Besetzung, zwei Bläser samt Schlagzeug, ohne gängiges Bass- und Akkordinstrument, haben sie auf fast allen großen deutschen Jazzfestivals für Furore gesorgt. Jetzt hat die Band Zuwachs bekommen: Die kongolesisch-deutsche Sängerin Melane bringt eine neue Farbe in den unverwechselbaren Klang der Band. Ihre Stimme – kraftvoll, geschmeidig und strahlend – fügt sich perfekt in die durchdachten Arrangements und bildet einen Kontrast zu den rauen Funkgrooves des Trios. Vom Jazz nehmen Three Fall & Melane sich vor allem die Freiheit, das zu tun, was ihnen gefällt, so dass ihre Hip-Hop-, Afrobeat- und Reggaeeinflüsse unüberhörbar sind.

Einmal mehr wird die Badische Staatskapelle den Klassik-Vormittag am Sonntag mit einem exklusiven Programm veredeln. Den ersten Schwerpunkt für das anderthalbstündige Konzert am letzten Konzerttag bildet dabei die „Pastorale“, Ludwig van Beethovens sechste Symphonie. Gemeinsam leisten Orchester und Festival so ihren Beitrag zum „Beethoven Pastoral Project“, einem der großen Projekte zu Ehren des 250. Geburtstags Beethovens, der im Jahr 2020 gefeiert wird, wie es abschließend in der Mitteilung heißt.

Klangvoller Naturschutz

Gemeinsam mit dem Klimaschutzsekretariat der Vereinten Nationen (UNFCCC) rief die Beethoven Jubiläumsgesellschaft das zweijährige „Pastoral Project“ ins Leben und Künstler, Veranstalter und Aktivisten weltweit dazu auf, ein globales Statement zum Erhalt und Schutz unserer Natur abzugeben, mit der Musik und Bedeutung der Pastorale als verbindendem Element. Denn Beethoven war ein Naturfreund und die sechste Symphonie das Meisterwerk, mit welchem er der Natur sein Denkmal setzte. zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018