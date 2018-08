Genüssliche Versuchung

Bruhrain.Manchmal darf es ein bisschen mehr sein. Mehr Zeit, mehr Ruhe, mehr Genuss. Steht ein Sonntagsfrühstück vor der Tür, mag ich es, richtig schön aufzutischen. Für mich ist das eine Art Belohnung für eine gut gemeisterte Woche.

Meine Devise dabei ist: Pancakes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Süße Pfannkuchen gibt es in den USA schon seit Ewigkeiten zum Frühstück. Aber auch hierzulande machen sie die erste Mahlzeit am Tag zu etwas ganz Besonderem und kommen mit der natürlichen Süße einer reifen Banane und etwas Vanillezucker aus.

Ob du die Frühstücks-Pancakes mit Marmelade, Schokocreme oder Früchten isst, ist völlig egal. Mein persönlicher Favorit ist die Kombination mit Beeren. Die sind nicht nur besonders lecker, sondern gerade auch erntereif. Optimal für einen guten Start in den Tag, an dem es ein bisschen mehr sein darf: mehr Genuss und Entspannung.

Das Rezept für zwei Personen dauert etwa 15 Minuten.

Zutaten

Eine reife Banane, 200 Gramm Dinkelmehl, ein Päckchen Vanillezucker, ein halbes Päckchen Backpulver, 250 Milliliter Pflanzenmilch, Gewürze (zum Beispiel Kardamom, Zimt, Vanille), Öl zum Braten, Ahornsirup und gemischte Beeren.

Zubereitung

Zerdrücke zuerst die Banane mit einer Gabel. Gib Mehl, Backpulver, Vanillezucker sowie Gewürze deiner Wahl hinzu. Gieße die Pflanzenmilch, beispielsweise Soja- oder Dinkelmilch, hinzu und verrühre alles gut. Der Teig sollte nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest sein.

Erhitze danach etwas Öl in einer Pfanne. Setze mit einem Esslöffel kleine Teigfladen in die Pfanne und brate diese von beiden Seiten an. Backe den kompletten Teig aus und staple die Pancakes auf einem Teller.

Wenn du Ahornsirup magst, kannst du nun ein bisschen davon über deinen Pancake-Stapel geben. Garniere das Ganze mit einem Beerenmix und genieße die Pancakes noch warm.

Küchentipp

Sei großzügig mit den Beeren: Sie zählen zu den gesündesten Obstsorten und stecken voller Antioxidantien. Je nach Sorte enthalten Beeren unterschiedliche Mengen an Vitaminen, Calcium und Eisen. vs

