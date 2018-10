Genuss und Tourismus im Fokus

Die Winzer haben Zuspruch. © Rösner

Karlsruhe.Zur Eröffnungsshow der Offerta, der Einkaufs- und Erlebnismesse für die ganze Familie, zeigten bereits zahlreiche Bürgermeister und Wirtschaftsgrößen der Region Präsenz. Der hochkarätig besetzte Eröffnungstalk, moderiert von Nicole Köster, wurde durch ein künstlerisches Programm des Sandkorn-Theaters untermalt. Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe- und Kongress GmbH (KMK), betonte: „Die Offerta ist ein Spiegel der Region. Allein 126 Aussteller kommen aus Karlsruhe und über 500 aus Baden-Württemberg. Die Region zeigt sich auf der offerta und tritt mit den Besuchern in den Dialog.“

„Der erfolgreiche Start und das positive Stimmungsbild in den Hallen bestärkt uns in unserem Konzept. Es freut mich zu sehen, dass die Offerta von den Besuchern so gut angenommen wird und das Angebot den Puls der Zeit trifft“, zieht Britta Wirtz jetzt eine Zwischenbilanz.

Gesundheit und Freizeit wichtig

Das große Besucherinteresse an Freizeit- und Tourismusangeboten bestätigt den Stellenwert als zentrale Plattform für die Vermarktung von Angeboten zur Naherholung. Neben touristischen Angeboten aus den umliegenden Städten und Regionen, setzten am Montag die Gemeinden Karlsbad und Waldbronn mit dem „Tag der Ausbildung“ auf die unternehmerische Stärke.

Neben Themen wie Bauen, Renovieren, Gesundheit oder Wohnaccessoires, stehen Genuss und regionale Spezialitäten bei den Besuchern hoch im Kurs, wie erste Ergebnisse der Besucherbefragung zeigen. Besonders großes Interesse weckte das neue Sonderthema Backen & Naschen in der dm-Arena, das am Wochenende Premiere feierte. Toll kommt auch die Kochshow der Brauerei Hoepfner an. zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018