Gericht: Brettener OB-Wahl ist gültig

Karlsruhe/Bretten.Die Oberbürgermeisterwahl in Bretten (Kreis Karlsruhe) ist rechtens und Neuwahlen damit vom Tisch. Das entschied das Verwaltungsgericht Karlsruhe am Freitag und beendete damit die Hängepartie um die Gültigkeit der Wahl Ende vergangenen Jahres.

Die zuständige Kammer wies die Anfechtungsklage eines Brettener Bürgers ab, der als Vertreter einer Bürgerinitiative gegen das Land Baden-Württemberg geklagt hatte. Seiner Ansicht nach war die Stimmenauszählung im vergangenen Dezember beim zweiten Wahlgang nicht korrekt abgelaufen. Außerdem habe Amtsinhaber Martin Wolff (parteilos), der letztlich äußerst knapp gewann, die Wahl unzulässig und zu seinen Gunsten beeinflusst. Dem folgten die Richter in Karlsruhe nicht.

Zwar sei am Morgen nach der Wahl nicht-öffentlich ausgezählt worden, was gegen geltende Vorschriften verstößt. Das hatte später auch das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe gerügt. Aber für die Anfechtung einer Wahl komme es darauf an, ob ein solcher Verfahrensfehler das Ergebnis verändert haben könnte, sagte die Vorsitzende Richterin.

Das war bei der Brettener Wahl nach Ansicht der Kammer nicht der Fall. Die vorschriftsmäßig öffentliche Auszählung am Abend nach der Wahl hatte das gleiche Ergebnis gehabt wie die nicht-öffentliche am Morgen. Wolff gewann letztlich hauchdünn mit zwölf Stimmen Vorsprung gegenüber seinem Herausforderer Aaron Treut (CDU).

Berufung nicht zugelassen

Wolff hatte die Vorwürfe von Anfang an zurückgewiesen. Die zuverlässigen Wahlhelfer, die die Stimmen ausgezählt hatten, seien durch die Klage in Misskredit gebracht. Kläger Klaus-Georg Müller hatte am Rand der Verhandlung am Vormittag bereits angekündigt, im Falle einer Niederlage nicht aufgeben zu wollen. „Bei der Wahl stimmt was nicht.“

Das Verwaltungsgericht ließ eine Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim nicht zu. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nach Zustellung der Urteilsbegründung kann noch ein Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt werden. lsw

