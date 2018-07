Gerüste bis hoch zum Turmhelm

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Da könnte Christo am Werk gewesen sein, der einst medienwirksam den Reichstag eingepackt hat, so lässt ein Blick auf die gänzlich verhüllte Pfarrkirche St. Jodokus vermuten. Aber in Wiesental geht es lediglich um die Kirchensanierung. Derzeit ist zusätzlich der Kirchturm bis zum Turmhelm eingerüstet worden.

Eigentlich sollte bei den anstehenden Arbeiten der Kirchturm außen vor bleiben, da an ihm bereits vor zehn Jahren grobe Schäden beseitigt wurden. Doch nun konnten die Fachplaner dort einige Schadstellen ausmachen, die zwar noch keine unmittelbare Gefahr darstellen, aber wohl mittel- bis langfristig zur Gefahr werden könnten. Dann würde wiederum ein teures Gerüst erforderlich.

Historie der Pfarrkirche Die neue Kirche in Wiesental wurde am 12. November 1846 bezogen. Im Sommer 1914 wurde die Pfarrkirche außen renoviert, zeitgleich bekam sie eine neue Turmuhr und ein Turmkreuz mit Goldüberzug. Am 21. Januar 1945 wurde Wiesental von einem Fliegerangriff überrascht, dabei geriet auch die Pfarrkirche in Brand. Die Kirche brannte vollständig aus. Die Arbeiten beim Innenausbau gingen zügig voran, so dass bereits am 25. September 1949 die heutige Pfarrkirche eingeweiht wurde. nina

Trotz der unvorhersehbaren Entwicklung halten sich die Kosten im geplanten Rahmen. Zu verdanken ist dies auch einer gründlichen Begutachtung im Vorfeld der Maßnahme, worauf die Kirchengemeinde immer großen Wert gelegt hatte.