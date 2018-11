Gesäß juckt und brennt

Karlsruhe.Zwei Personen haben juckende und brennende Stellen an den Oberschenkeln, nachdem sie aus den Straßenbahnlinien 1 und 5 gestiegen sind. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein 19-Jähriger nach seiner Fahrt am Mittwoch einen Ausschlag am Oberschenkel. Er stieg gegen 20.15 Uhr an der Haltestelle Mühlburger Tor in den Wagen der Linie 1 ein und setzte sich. Nachdem er an der Haltestelle Albert-Braun-Straße ausstieg, waren auf seiner Hose Flecken. Diese behandelte ein Arzt im Krankenhaus. Die Sitzbank wurde zur Untersuchung ausgebaut.

Ähnlich erging es einer 27-Jährigen. Sie nahm am Montag kurz nach 17 Uhr in der Bahn der Linie 5 am Lameyplatz Platz. Da der Sitz nass war, suchte sie sich einen anderen. Nach einer halben Stunde fing es an, zu brennen. Auch sie ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Um welche Art von Flüssigkeit es sich handelt und wie diese auf die Sitzflächen gelangen konnte, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Die Kleider der Frau werden untersucht. Die Verkehrsbetriebe wurden in Kenntnis gesetzt und unterstützen die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0721/6 66 36 11 entgegen. pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018