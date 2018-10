Geschenke im Karton

Oberhausen-Rheinhausen.Nicht jedes Kind wird an Weihnachten reich beschenkt. Deshalb sammelt die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bereits zum 18. Mal mit der Aktion „Nikolaus im Schuhkarton“ für Kinder in der Partnerstadt Pomáz in Ungarn. Interessierte können einfach ein Geschenk im Wert zwischen 5 und 10 Euro besorgen und dieses im Rathaus Oberhausen oder in der Ortsverwaltung Rheinhausen abgeben. Nach Angaben der Verwaltung sollte das Geschenk in einem Schuhkarton verpackt sein, um es für den Transport zu sichern.

Außerdem kann der Karton mit einer Bestimmung beschriftet werden. Also ob das Geschenk eher für einen Mädchen oder Jungen ist und für welches Alter der Weihnachtsgruß gedacht ist. Die Geschenke werden während einer Nikolausfeier persönlich überreicht, wobei auch Geldspenden willkommen sind. Da der Transport für Mittwoch, 28. November, geplant ist, sollen die Präsente bis Freitag, 23. November, 12 Uhr abgegeben werden. nina

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018