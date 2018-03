Gesetze der Gemeindeordnung für Heranwachsende

Anzeige

Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen.

So steht es in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Dafür muss die Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren entwickeln. Sie kann beispielsweise einen Jugendgemeinderat oder eine andere Jugendvertretung einrichten. Die Mitglieder der Jugendvertretung sind ehrenamtlich tätig. Jugendliche können die Einrichtung einer Jugendvertretung beantragen. Der Antrag muss in Gemeinden mit bis zu 50 000 Einwohnern (Waghäusel hat 21 544 Einwohner) von 50 in der Gemeinde wohnenden Jugendlichen unterzeichnet sein. Der Gemeinderat muss innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags über die Einrichtung der Jugendvertretung entscheiden: Er hat hierbei Vertreter der Jugendlichen zu hören. In der Geschäftsordnung muss zudem die Beteiligung von Mitgliedern der Jugendvertretung an den Sitzungen des Gemeinderats in Jugendangelegenheiten geregelt sein – sie haben ein Rederecht, Anhörungsrecht und ein Antragsrecht. Die Jugendvertretung muss zusätzlich von der Gemeinde finanziell angemessen unterstützt werden. Über den Umfang entscheidet der Gemeinderat mit Blick auf den Haushaltsplan. Die Verwendung der Gelder wird in einfacher Form nachgewiesen. zg