Gespräch gewünscht

Viele Stadträte dagegen

Den Planungen des Investors, die den Stadträten in den Sitzungsunterlagen vorlag, stimmte keine Fraktion zu. Weil diese aber so detailliert bereits in der Sachdarstellung aufgeführt war, wurde dann über die Beschlussvorlage am gestrigen Abend diskutiert.

Für Uli Roß (CDU) müsse sich „auf jeden Fall die Geschosszahl reduzieren“. Außerdem sehen auch viele der Stadträte den gestörten Verkehrsfluss als Problem. Lutz Schöffel (SPD) regte außerdem an: „Die Verwaltung könnte dabei dann auch mögliche Förderprogramme des Bundes prüfen“. Oberbürgermeister Heiler änderte den Beschlussvorschlag dann wie folgt ab: „Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, dass sie die Vertreter der Interessengemeinschaft und den Investor bitten, sich zusammensetzen“. Diesen Vorschlag lehnten lediglich drei Stadträte ab.

