Getürmter Genuss

Bruhrain.Scheibchen für Scheibchen aufgetürmt geht’s zum puren Genuss. Alles, was du dazu tun musst, ist Gemüsetürmchen erklimmen. Also schnappen wir uns ein bisschen mediterranes Sommergemüse, solange der Herbst noch auf sich warten lässt und legen los. Die Türmchen aus gebratenem Gemüse sind nicht nur kulinarisch fein, sondern auch ein kleiner Eyecatcher. Bunt wie der Herbst gehen die Scheiben aus Zucchini, Aubergine und Paprika ein herrliches Farbspiel ein, das geschmacklich von einer feinen Knoblauchnote und feurigem Ajvar untermalt wird.

Für noch mehr mediterranen Geschmack sorgt die Polenta, die mit den passenden Kräutern abgerundet wird. So macht Türmchenerklimmen doch Spaß. Mit jeder Gabel geht es Scheibchen für Scheibchen hin zum puren Genuss. Das Rezept für zwei Personen dauert etwa 40 Minuten.

Zutaten

Eine kleine Aubergine, eine Zucchini, eine halbe Paprika, zwei Tomaten, zwei Knoblauchzehen, etwas Tomatenmark, etwas Ajvar, Öl zum Anbraten, Salz, Pfeffer, mediterrane Kräuter, 150 Gramm Polenta, 500 Milliliter Pflanzenmilch und zwei Teelöffel Gemüsebrühe.

Zubereitung

Schneide zuerst die gewaschene Zucchini, Aubergine und Tomaten in Scheiben. Die Paprika in Stücke schneiden. Die Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Zucchini- und Auberginenscheiben sowie die Paprikastücke von beiden Seiten an. Würze das Gemüse auf beiden Seiten mit Salz und Pfeffer.

Heize danach den Backofen auf 175 Grad Heißluft vor. Staple auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech die Türmchen: Zwischen den Gemüsescheiben immer eine dünne Schicht Tomatenmark und Ajvar verstreichen und etwas Knoblauch darauf verteilen. Die Tomaten sollten ganz oben liegen, damit die Türmchen beim Backen nicht zusammenfallen. Den Tomatendeckel mit Salz und Pfeffer würzen. Für mehr Stabilität kannst du in jedes Türmchen noch einen Zahnstocher stecken ehe du sie für etwa zehn Minuten in den Ofen gibst.

Erhitze derweil in einem Topf die Pflanzenmilch zusammen mit der Gemüsebrühe. Sobald sie heiß ist, die Polenta einrühren und den Topf vom Herd nehmen. Rühre die mediterranen Kräuter unter und schmecke die Polenta mit Salz und Pfeffer ab. Sobald die Türmchen fertig gebacken sind, kannst du sie zusammen mit der Polenta auf flachen Tellern auftischen. vs

