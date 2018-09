Giffey: Für Gleichstellung müssen wir noch einiges tun

Karlsruhe.Mehr als 400 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte aus ganz Deutschland sind zu ihrer Bundeskonferenz nach Karlsruhe gekommen. Am Sitz des Bundesverfassungsgerichts stellen sie klar: Die im Grundgesetz verankerte Gleichstellung zwischen Frauen und Männern ist fast 70 Jahre nach Inkrafttreten noch nicht erreicht.

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, starteten die Konferenzteilnehmerinnen von der Messe aus zu einer Frauendemonstration in Richtung Verfassungsgericht. Mit Transparenten forderten sie Taten gegen die vielfältige Benachteiligung von Frauen. 24 Jahre nachdem Artikel 3 des Grundgesetzes um Absatz 2: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“, ergänzt wurde, ist das Staatsziel Gleichstellung in vielen Punkten nicht erreicht.

Aufgabe der Gesellschaft

Bundesministerin Dr. Franziska Giffey gab zu verstehen: „Frauen können alles – das ist erst einmal Fakt“. Der Satz sei aber gleichzeitig eine Forderung. Man müsse den Satz „Frauen können alles“ ergänzen, führte die Ministerin aus. „Frauen können alles, wenn sie die nötige Unterstützung haben. Das ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Eine kommunale Aufgabe, eine Aufgabe der Länder und des Bundes. Dafür müssen wir noch einiges tun, und zwar gemeinsam.“

Die Zahlen belegen: Der Nachholbedarf für die Umsetzung des Staatsziels „Gleichberechtigung von Frauen und Männern“ ist groß. Nur eine konsequente Gleichstellungspolitik auf allen staatlichen Ebenen kann hier Abhilfe schaffen. Dazu müsse auch die steuerliche Benachteiligung Alleinerziehender beendet und Altersarmut vorgebeugt werden. Die Bevorzugung von Ehen durch das Ehegattensplitting sei endlich abzuschaffen. Rechtspopulisten und radikalen Islamisten wollen die Konferenzteilnehmer konsequent entgegengetreten, da sie rückwärtsgewandte Rollenbilder verkörpern. Bei den Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch müsse zudem in einem ersten Schritt das unzeitgemäße Werbeverbot abgeschafft werden.

Mit der heutigen Verabschiedung der „Karlsruher Erklärung“ fordern die kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, dass ein Aktionsplan in der Verantwortung aller Ressorts im Bund die Ungerechtigkeiten und Fehlentwicklungen zum Nachteil von Frauen beendet. Schutz vor Gewalt und sexistischen Strukturen müsse immer gewährleistet werden. Dafür müssen tragfähige, aufeinander abgestimmte und nachhaltig wirksame Maßnahmen und Strukturen geschaffen werden, so die Forderung. zg

