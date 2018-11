Giftige Gase im Globus freigesetzt

Waghäusel-Wiesental.Die Feuerwehr rast mit mehren Einsatzfahrzeugen zum Globus-Warenhaus. Das Geheul der Sirenen schallt über den Parkplatz und durch das Einkaufszentrum. Giftige Gase steigen unweit des Restaurantbereiches aus einem Putzeimer auf. Zwei Reinigungskräfte hatten bei den Arbeitsvorbereitungen versehentlich zwei Putzmittel vermischt. Eile war bei den Einsatzkräften geboten, hielten sich doch am Freitagnachmittag zahlreiche Kunden im Globus auf.

Schon kurz nachdem die beiden Angestellten die Putzmittel in den Eimer gegeben hatten, begann die Mischung zu reagieren, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung schreibt. Innerhalb kürzester Zeit wurden giftige Dämpfe freigesetzt, die die beiden Reinigungskräfte einatmeten. Die zwei Frauen wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und dort weiter medizinisch versorgt.

Tür mit Folie abgedichtet

Die Feuerwehr begab sich sofort zum Putzmittelraum, in dem sich der Eimer mit der gefährlichen Mischung befand. Er wurde nach draußen gebracht und die Tür verschlossen. Da der Restaurantbereich des Globusmarktes an den Putzmittelraum angrenzt, wurden die Zugangstüren dorthin von den Einsatzkräften mit Folien luftdicht verschlossen. Vorsichtshalber wurde der Bereich für den Publikumsverkehr von der Polizei abgesperrt.

Der Putzraum wurde durch Druckbelüftung langsam von dem giftigen Gas befreit. Die angeforderten Fachberater Chemie untersuchten den Eimer und machten sich ein Bild von der Lage. Nach dem sie Entwarnung geben konnten, wurden alle gesperrten Bereiche langsam wieder freigegeben. Dies erfolgte immer in Absprache mit den Verantwortlichen des Globusmarktes, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Speisen vernichtet

Da jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Dämpfe in den Essenbereich gelangt waren, wurden die offenen Speisen aus reiner Vorsicht vernichtet. Nachdem man keinen Geruch mehr feststellen konnte, wurde die Einsatzstelle an die Verantwortlichen übergeben, teilt die Feuerwehr mit.

Einsatzleiter Roland Oechsler war mit 18 Feuerwehrkräften vor Ort – unterstützt von den den Fachberatern Chemie aus Karlsdorf-Neuthard und Weingarten. Das DRK rückte mit zwei Rettungswagen an. Nach zwei Stunden konnten die Verantwortlichen gegen 19 Uhr den Einsatz beenden. Kunden wurden nicht verletzt. cao/pol

