Glasfasern kosten Kommunen Millionen

Finanzielles Problem

„Ein Rechtsanspruch ist aber nur ein sachlicheres Wort für den Griff in die kommunale Kasse“, so der Östringer zu Bayaz, der in diesen Tagen gezielt das Gespräch mit den Rathauschefs in der Region sucht. „Mit der Digitalisierung kommt ein finanzielles Riesenproblem auf uns zu, sollten sich die Rahmenbedingungen nicht ändern“, bestätigt Bürgermeister Sven Weigt in Karlsdorf-Neuthard. Sein Kollege Klaus Detlev Huge in Bad Schönborn sagt dazu: „Die Menschen stehen dann vor der Rathaustür und fordern verständlicherweise ihr Recht ein, ohne dass geklärt ist, wie wir diese Mammutaufgabe bewältigen sollen.“

Allein in Östringen würde der Breitbandausbau geschätzt 15 Millionen Euro verschlingen. „70 bis 80 Prozent davon müsste die Kommune selbst tragen, da die Fördergelder von Bund und Land meist nicht kombinierbar sind“, so der Östringer Bürgermeister.

Der Abgeordnete Bayaz sieht beim Thema Breitbandausbau aber noch ein anderes schwerwiegendes Problem auf die Region Bruchsal-Schwetzingen zukommen, zuletzt etwa in Forst und Karlsdorf-Neuthard: „Wagt sich eine Kommune doch an das Mammutprojekt Breitbandausbau heran, kommt kurz danach ein Marktriese wie die Telekom, blockiert das Projekt oder reißt die Straßen wieder auf und verlegt ihre eigenen Leitungen neben die der Gemeinde“, so Bayaz.

Das sei nicht nur „wirtschaftlicher Unsinn“, so Bayaz, sondern verbrenne auch Steuergelder in Milliardenhöhe, da die hohen Anfangsinvestitionen der Gemeinden damit völlig wertlos seien. „In Bruchsal freuen wir uns zwar, dass die Telekom aktiv geworden ist und der Stadt Investitionen von zwei bis drei Millionen Euro spart“, so Bayaz. Ob der Konzern die 800 000 Euro erstattet, die Bruchsal bereits ins Glasfasernetz investiert habe, bleibe derzeit jedoch unklar.

Von der Bundesregierung fordert Bayaz auch deswegen einen klaren Zukunftskurs: „Die Telekom-Anteile zu verkaufen und das Geld lieber in Projektgesellschaft für die bundesweite digitale Infrastruktur zu stecken.“ zg/dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018