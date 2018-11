Waghäusel.Für die Ringer des KSV Kirrlach wird es in den verbleibenden Kämpfen extrem schwierig, den Klassenerhalt in der Oberliga noch zu schaffen: Am Wochenende mussten die Kirrlacher gleich zwei deutliche Niederlagen einstecken. Zuerst verloren sie am Freitag im Nachholkampf bei der SVG Nieder-Liebersbach, wo es eine 10:21-Niederlage gab.

Dann folgte am Samstag mit 14:22 beim früheren Rivalen KSV Ketsch eine weitere Frusterfahrung. In beiden Kämpfen waren es wieder die Leistungsträger Ion Cernean und Benedict Metzger, die in dieser Saison weiter ungeschlagen bleiben sowie der zuletzt stark auftretende Jonas Sitzler.

In Nieder-Liebersbach konnten wenigstens Lukas Sitzler, Dustin Oechsler und Johannes-Axel Stadler ihren Gegnern alles abverlangen. Sie kassierten lediglich Punktniederlagen. In Ketsch kam zu den Siegen der weiter ungeschlagenen Cernean und Metzger sowie von Jonas Sitzler noch ein Erfolg des jungen Dustin Oechsler hinzu, der nach klarer Führung einen Schultersieg feierte. Das Duell der beiden rumänischen Spitzenringer entschied der Kirrlacher Ion Cernean gegen Ion Plop für sich, wobei Cernean nach harter Gegenwehr von Plop zu einem 5:1-Erfolg kam.

Den nächsten Kampf bestreiten die Kirrlacher am kommenden Sonntag, 25. November, um 16 Uhr, wobei man in der heimischen Rheintalhalle den AC Ziegelhausen erwartet. pw

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018