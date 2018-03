Gleiches Recht statt Kinder, Küche, Kirche

Anzeige

Waghäusel.Bis 1918 galten für die Frauen In Deutschland die drei „berühmten K“: Kinder, Küche, Kirche. Die Zuordnung stammt von Kaiser Wilhelm II., so um 1890. Konsequenterweise durften Frauen damals auch nicht wählen. Dies änderte sich erst 1918, als in Deutschland das Reichswahlgesetz mit dem allgemeinen aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen in Kraft trat. Vor diesem Hintergrund standen jetzt beim Internationalen Frauentag in Waghäusel „100 Jahre Frauenwahlrecht“ im Vordergrund.

Mit zwei Spielszenen erinnerten Frauen um die Theaterpädagogin Daniela Stadler an die Errungenschaft und vor allem die beschwerliche Vorarbeit. Im weiteren insgesamt zehnteiligen Programm stellten alle Akteure die Wichtigkeit der Gleichberechtigung unter Beweis und zeigten, was Frauen können.

Kulturelle Vielfalt, interkultureller Dialog und, wie es zur Begrüßung hieß, „allerlei Köstlichkeiten aus den unterschiedlichsten Ländern“ kennzeichneten das Internationale Frauenfest im Wiesentaler Pfarrzentrum, wohin mehr als 300 Frauen gekommen waren. Die Botschaft dort: Kulturelle Vielfalt verbindet die Menschen in Austausch- und Dialogprozessen, auch in der Stadt Waghäusel, wo nicht nur Deutsche leben. In der Großen Kreisstadt sind 91 Nationen von allen Kontinenten zuhause, so der Hinweis von Organisatorin und Managerin Karin Sälzler. Am stärksten als Bevölkerungsgruppe sind die Türken (543), Kroaten (284) und Polen (226) vertreten. Andererseits gibt es nur einen Japaner, einen Israeli und einen Saudi.