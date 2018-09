Glocken läuten für den Weltfrieden

Philippsburg.Erstmals werden heute am Weltfriedenstag der Vereinten Nationen, um 18 Uhr in ganz Europa die Glocken läuten. „Frieden sei ihr erst Geläute!“, ist die Initiative zum europaweiten klangvollen Gedenken überschrieben, der sich auch die evangelische Landeskirche in Baden angeschlossen hat.

Der Ökumenische Rat (ÖRK) der Kirchen hat den heutigen Weltfriedenstag zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und mit Blick auf die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit zum Internationalen Gebetstag für den Frieden erklärt. Auch in Baden laden viele evangelische Kirchengemeinden dazu ein. So auch die Gemeinde in Philippsburg mit Pfarrer Andreas Riehm-Strammer: Ein Friedensgebet findet um 18 Uhr in der Christuskirche statt.

„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.“ Diese 70 Jahre alte, klare Botschaft der ersten Vollversammlung des Weltkirchenrates ÖRK 1948 in Amsterdam habe nichts von ihrer Gültigkeit verloren, betont Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh. wr

