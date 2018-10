Gold im Team gewonnen

Andreas May (v. l.), Harry Stober und Bernhard Heckler werden vom Vorsitz-enden Jürgen Zink (r.) geehrt. © Klumpp

Waghäusel-Wiesental.Die Jagdgesellschaft Wiesental feierte in diesem Jahr ihren bisher größten sportlichen Erfolg. Die Senioren-Schützen Bernhard Heckler, Andreas May und Harry Stober holten im Skeet-Schießen bei den Deutschen Meisterschaften in München erstmals die Goldmedaillen im Teamwettbewerb. Vereinsvorsitzender Klaus Körber organisierte zusammen mit Ehrenmitglied Roland Wittmer im Vereinsheim bei der Schießsportanlage einen Kameradschaftsabend.

Im Mittelpunkt stand die Ehrung der nationalen Titelträger, die auch als große Förderer der Wiesentaler Jagdgesellschaft aktiv sind. Mit dabei war Sportkreis-Vorsitzender Jürgen Zink, der in seiner Laudatio auf die herausragende Leistung der Senioren-Schützen einging. Zink lobte den Teamgeist, die Beständigkeit und den Ehrgeiz der frisch gekürten Deutschen Meister, die in der dritten Herrenklasse an den Tontaubenstand traten. „Neben den Goldmedaillen und dem Pokal zählen auch das Gemeinschaftserlebnis und der Teamgeist zum besonderen Lohn für eure sportlichen Bemühungen“, lobte der Sportkreis-Chef.

„Hinter diesem Erfolg stehen aber noch eine ganze Reihe von Menschen, wie die Vereinsführung der Jagdgesellschaft, Trainer, Freunde und Bekannte“, sagte Jürgen Zink und ergänzte: „Auch sie dürfen sich ausgezeichnet fühlen und am Erfolg teilhaben.“ Sein Dank gebührte außerdem dem Vereinsvorsitzenden Klaus Körber. klu

