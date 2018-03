Gottesdienst mit Partystimmung

Anzeige

Die Menschen suchen den Herzschlag Gottes, ein individuelles Gotteserlebnis ohne Diktat und nicht vom liturgischen Lasso klassischer Gottesdienste beengt, sagen Wissenschaftler und Pastoren zum Trend zu neueren Freikirchen. „Laien können bei uns alles tun, was Pastoren auch tun: Abendmahl austeilen, eine Predigt halten, segnen und so weiter“, erklärt Beck. „Inzwischen spalten sich kleinste Gruppen ab, weil sie mit der Gemeinde vor Ort in Lehr- und Lebensfragen nicht mehr übereinstimmen“, erläutert Bernd Densky von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt sei das ein deutlicher Trend.

Lichteffekte und Pop-Musik

Die Gottesdienste sprechen oft gezielt ein jüngeres Publikum an – mit Pop-Musik, discoähnlichen Lichteffekten und hipper Sprache. ICF Kraichgau hat eine Mutter-Kind-Lounge und einen Media-Store. Das Vaterunser wird an jenem Sonntag übrigens nicht gebetet. Das Abendmahl findet nach dem Gottesdienst statt. Mit richtigem Brot und Traubensaft. „Wir wollen keine Tradition nach Schema F“, sagt Maria Kraus, vormals Katholikin und seit 2005 in der ICF aktiv.

Die Predigten in vielen jüngeren Freikirchen sind eine Mischung zwischen Pathos und Vereinfachung, durchaus in ihrer Schlichtheit mitreißend, mitunter aber auch wegen extrem konservativer Ansichten „schwer erträglich“, wie ein Religionsexperte sagt. Er will im Sinne der Religionsfreiheit lieber niemandem auf die Füße treten und ungenannt bleiben. Die Evangelische Landeskirche Baden betont die gute Zusammenarbeit mit den Freikirchen, die traditionell zur DNA des Evangelismus gehörten, und verweist auf die Bedeutung der Vielfalt. Konkurrenz gebe es keine, sagt Oberkirchenrat Matthias Kreplin.

Doch auch, wenn die „Volkskirchen“ es nicht so gerne zugeben mögen: „ICF oder andere neue freikirchliche Bewegungen werden durchaus als Konkurrenz oder sogar als gefährlich wahrgenommen“, sagt Reimer Dietze vom Verein für Freikirchenforschung. „Schließlich laufen da jede Menge junge Leute hin.“ Auf der einen Seite sei das ein Grund zur Freude. „Gleichzeitig ist es aber auch ein Signal dafür, dass es Defizite gibt.“

In Bretten sind inzwischen viele Hände erhoben, Ostern steht vor der Tür: Die Kampagne #Jesus widmet sich in diesem Jahr den letzten 24 Stunden von Jesus. „Danke, dass du für uns am Kreuz alles gegeben hast“, ruft der Moderator.

