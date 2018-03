Grenzen überwinden

Anzeige

Karlsruhe.Mit dem Interreg-Projekt „Film am Oberrhein“ intensivieren 20 Partner der Film- und audiovisuellen Medienbranche des Oberrheingebiets (Frankreich, Deutschland, Schweiz) ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Für Karlsruhe ist das Filmboard als assoziierte Partner-Institution beteiligt. Die Hauptpartner der Initiative sind die Eurométropole Strasbourg, die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, die Région Grand Est die FilmCommission Nordbaden und die FilmCommission Karlsruhe/Baden-Baden, mit der das Filmboard schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet, heißt es in einer Mitteilung.

Das Projekt will ein neues Netzwerk zwischen Akteuren der Film- und audiovisuelle Medienbranche im Oberrheingebiet aufbauen, die Branche dynamisieren, ihren Wiedererkennungswert erhöhen, neue Kooperationen anregen und Ressourcen bündeln. Der dreijährige Aktionsplan sieht zahlreiche Maßnahmen für die Fachleute der Branche, Studenten und Lehrkräfte vor, darunter Ateliers, Workshops, „Educ’Tours“ und Fachtreffen.

„Wir freuen uns, dass für die oberrheinische Filmbranche nun ein wichtiger Schritt gemacht wurde, um den Filmstandort zu stärken und in den nächsten drei Jahren voranzubringen“, so Filmboard-Geschäftsführer Dr. Oliver Langewitz. „Hier bringen wir gerne unser bereits seit zehn Jahren bestehendes Netzwerk lokaler Filmproduktionen und Filmemacher aus Karlsruhe in dieses Projekt mit ein. Zudem soll auch unser internationales Filmfestival, die Independent Days, verstärkt als Plattform für diese wunderbare Idee genutzt werden, die hoffentlich nicht nur während des Projektzeitraums, sondern auch weit darüber hinaus ihre Früchte tragen wird“, betont Langewitz. zg