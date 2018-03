Grippe mit Gewissensbiss

Anzeige

Wo man auch hin hört und geht, überall schnieft und niest jemand, von Husten und tränenden Augen geplagt. Die Grippewelle hat den Bruhrain fest im Griff. Ich frage mich: Wie es immer wieder so weit kommt?

Vielleicht nehmen die Betroffenen die Symptome nicht ernst oder mancher möchte glauben, er oder sie seien unentbehrlich. Andererseits habe ich gehört, dass auch das schlechte Gewissen gegenüber den Kollegen eine Rolle spielt. Ich finde dagegen, das Gewissen sollte nicht den Mehraufwand für die Mitarbeiter betreffen, vielmehr auf die Gefährdung der Gesundheit der Kollegen hindeuten. Es gewinnt keiner, wenn man nur mit 50 Prozent Leistung im Büro erscheint und dann auch noch aufgrund von Kopf-und Gliederschmerzen Fehler passieren können. Ganz zu schweigen von den Millionen Viren, die man im Büro verteilt.

Ist es nicht der Gesundheit geschuldet, das eigene Wohlbefinden nicht hinten an zu stellen, auch wenn der Chef selbst mit Schnupfen im Meeting sitzt? Ich persönlich bin besorgt, dass das „höchste Gut“ so mit Füßen getreten wird. Für mich ist es nicht Engagement in jedem Zustand im Büro zu sitzen, sondern Rücksichtslosigkeit. Die Einzigen, die keinen „gelben Zettel“ bekommen, sind Eltern gegenüber ihren Kindern.