Groiß am Blinddarm operiert

Karlsruhe.Fußball-Drittligist Karlsruher SC muss gegen die Sportfreunde Lotte auf Neuzugang Alexander Groiß verzichten. Der 20-Jährige musste unter der Woche am Blinddarm operiert werden. „Die OP ist gut verlaufen und wir hoffen, dass er schnell wieder zu uns stoßen kann“, sagte Trainer Alois Schwartz am Donnerstag. Auch Dominik Stroh-Engel (Weisheitszähne) wird erst nach der Partie am Samstag, 14 Uhr,

...