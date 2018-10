Gurt häufig nicht angelegt

In der Poststraße haben Polizisten Autos kontrolliert. © Polizeipräsidium Mannheim

Oberhausen/Rheinhausen.Zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität sowie zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr hat die Polizei in der Poststraße in Oberhausen-Rheinhausen kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten insgesamt neun Kräfte des Polizeireviers Philippsburg und drei Beamte des angrenzenden Polizeireviers Hockenheim am Dienstag, von 15.30 Uhr bis 20 Uhr, 126 Fahrzeuge sowie 137 Personen.

Neben einem Drogenverstoß eines Autofahrers stellten die Fahndungskräfte elf Verstöße gegen die Anschnallpflicht und zudem sechs Ordnungswidrigkeiten allgemeiner Art fest. An einem kontrollierten Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen und in 14 Fällen war der Nachweis eines Führerscheins zu überprüfen. pol

