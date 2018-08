„Haben uns Punkt mehr als verdient“

Kaiserslautern/Karlsruhe.Der Karlsruher SC muss weiter auf einen Erfolg am Betzenberg warten. Die Badener kamen am Samstag im Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern über ein 0:0 (0:0) nicht hinaus. Den letzten Sieg hatte der KSC noch in der Bundesliga vor fast 26 Jahren eingefahren. Beide Teams zeigten vor 27 343 Zuschauern zwar über 90 Minuten engagierten Fußball, für einen entscheidenden Treffer reichte es am Ende jedoch auf beiden Seiten nicht.

Lukas Spalvis vergab nach 18 Minuten die erste aussichtsreiche Gelegenheit des FCK, als er den Ball aus sechs Metern deutlich über das Karlsruher Gehäuse schoss. Auf der anderen Seite konnte Keeper Jan-Ole Sievers in der 32. Minute einen 22-Meter-Schuss von Karlsruhes Manuel Stiefler gerade noch entschärfen. Der KSC versuchte es weiter aus der Distanz. Doch auch die Schüsse von Marvin Wanitzek (42.) und David Pisot (45.) konnte Sievers um den Pfosten lenken.

Nach der Pause präsentierten sich die Pfälzer als das druckvollere Team. Mads Winther Albaek verpasste jedoch sowohl mit dem Kopf (52.) als auch mit dem Fuß (56.). Auch Lauterns Jan Löhmannsröben (73.) scheiterte an KSC-Keeper Benjamin Uphoff. Florent Muslija (75.) und Anton Fink (82.) vergaben die beiden letzten Möglichkeiten für den KSC ebenso wie Julius Biada (90.+2) für den FCK.

Nach der Nullnummer im Südwest-Derby wurden die Profis des 1. FC Kaiserslautern mit Pfiffen verabschiedet. Das dritte sieglose Spiel nacheinander in der 3. Fußball-Liga hat die Stimmung am Betzenberg endgültig kippen lassen. Die Pfälzer stehen bei der angestrebten Rückkehr in die Zweite Liga schon früh in der Saison unter Zugzwang. „Wir müssen anfangen, dreifach zu punkten“, redete FCK-Trainer Michael Frontzeck Klartext.

Rote Teufel geraten unter Druck

Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt bereits sechs Zähler. Das Remis im insgesamt 60. Duell mit dem Südwest-Rivalen aus Karlsruhe war daher zu wenig. „Mit der Art und Weise des Auftritts kann ich leben, mit dem Ergebnis nicht“, sagte Frontzeck.

Im Vergleich zu den desolaten Vorstellungen in Halle und im DFB-Pokal gegen Hoffenheim präsentierten sich die Roten Teufel leicht verbessert – mehr aber auch nicht. Der KSC war dem Sieg in den 90 Minuten, in denen zu keiner Zeit wirkliche Derby-Atmosphäre aufkam, deutlich näher.

Einzig ihrem aus Karlsruhe stammenden Torwart Jan-Ole Sievers hatten es die Hausherren zu verdanken, dass sie nicht ganz leer ausgingen. „Wir haben erneut viel investiert, doch es kam wieder nicht viel dabei rum. Wir haben eine Blockade und schaffen es einfach nicht, die Spiele durchzubringen“, übte FCK-Stürmer Julius Biada Selbstkritik.

Im badischen Lager gab man sich mit dem Auswärtszähler durchaus zufrieden. „Ich denke, dass wir diesen Punkt mehr als verdient haben. Die Mannschaft hat heute gefightet. Wir sind auf einem guten Weg, den wir auch weiter so bestreiten müssen“, erklärte KSC-Coach Alois Schwartz nach der Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte.

Für die Roten Teufel wird es nun ernst. Fünf Punkte aus fünf Spielen sind für die Ansprüche des viermaligen deutschen Meisters definitiv zu wenig. Die Defizite im Spiel nach vorne wurden auch am Samstag wieder deutlich. Es fehlt ein Bindeglied zwischen dem Mittelfeld und den Angreifern. Nun droht auch noch Torjäger Lukas Spalvis mit einer Knieverletzung länger auszufallen. Ein Verlust, der angesichts des dünn besetzten Kaders kaum zu kompensieren wäre.

Dennoch ist ein Sieg beim FSV Zwickau am kommenden Sonntag Pflicht. Ansonsten dürften die Unruhe im Umfeld und der Druck auf den Trainer in der folgenden Länderspielpause noch zunehmen. Die zunehmende Kritik an seiner Person geht schon jetzt nicht spurlos an Frontzeck vorbei. dpa

