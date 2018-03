Hacker kaum aufzuhalten

Anzeige

„Es ist nicht sinnvoll, eine eigene Homepage über den Server zu betreiben, auf dem auch Betriebsgeheimnisse gespeichert sind.“ Brink erinnerte daran, dass es eine Meldepflicht für Datenpannen gibt – grundsätzlich für Unternehmen, aber auch für bestimmte öffentliche Stellen. Nach einer Datenpanne müssten die vom Datenklau betroffenen Bürger informiert werden. Pro Jahr gehen bei Brink im Durchschnitt 60 Meldungen über Datenpannen in Baden-Württemberg ein. Wie Brinks Sprecher erläuterte, sieht die neue europäische Datenschutzgrundverordnung bei Verstößen Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro oder – im Falle eines Unternehmens – ein Bußgeld bis zu vier Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes vor. Die Verordnung tritt am 25. Mai in Kraft. Ob sie so auch in Deutschland angewandt werden muss, darüber sind sich Experten noch uneins.

Um den Schutz gegen Cyberangriffe zu verbessern, wird indes das Lagezentrum für IT-Sicherheit ausgebaut. Das sagte der Beauftragte für IT-Sicherheit der Landesregierung, Jochen Wellhäußer, gestern in Stuttgart. Es solle Personal aufgestockt werden. Bislang seien dort vier Spezialisten tätig. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.03.2018