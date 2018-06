Hände klopfen im Rhythmus auf die Fassade

Anzeige

Karlsruhe.Die Künstlerauswahl für die Schlosslichtspiele ist abgeschlossen. Wie die Karlsruher Marketing und Event GmbH als Veranstalter in einer Pressemitteilung schreibt, sei die neue Spielzeit ist mit dem Motto von Arthur C. Clarke überschrieben: „Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic“ was so viel heißt wie „jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden“.

Die Karlsruher Schlosslichtspiele werden dabei erneut von ZKM-Vorstand Peter Weibel kuratiert und feiern am Samstag, 28. Juli ihre Premiere. Dann erstrahlt bis zum krönenden Abschluss am Sonntag, 9. September das Karlsruher Schloss wieder im Glanz digitaler Projektionen, dem sogenannten „Projection Mapping“. Auch Highlights aus den vergangenen drei Spielzeiten, die in den vergangenen Jahren bereits knapp eine Million Besucher begeistert haben, stehen auf dem Spielplan.

Pionier der Projektionen

László Zsolt Bordos erste Show „Reverb“, die er für die Schlosslichtspiele 2015 entwickelt hatte, ist dem Karlsruher Publikum noch durch die fast hypnotischen Bild-Klang-Welten in Erinnerung. Für seine neue Show „Momories“ schafft der 3-D-Künstler einen imaginären Speicherort, an dem persönliche Erinnerungen des Künstlers abgelegt sind. Bordos lebt in Budapest und gilt dank seiner frühen Tätigkeit als „Visual Jockey“ für 3D-Animationen, als Pionier des Genres.