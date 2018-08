Häppchen und Cocktails zubereiten

Kreis.Die Ferienzeit bietet viel Gelegenheit, sich mit Freunden zu treffen. Mit selbst gemixten alkoholfreien Drinks und frischen Snacks kommt Partystimmung auf. Im Workshop „Coole Partyhits – Häppchen und Cocktails“ bereiten die Teilnehmer gemeinsam mit der Fachkraft des Ernährungszentrums Snacks und Drinks selbst zu, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Die Veranstaltung ist für Jugendliche von neun bis 14 Jahren. Der Kurs kostet 5 Euro. Er findet am Dienstag, 4. September von 10 bis 13 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0721/93 68 86 30 oder per E-Mail ernaehrungszentrum@landratsamt-karlsruhe.de erforderlich. zg

