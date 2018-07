Hässlicher Oger tanzt in Tullahalle

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Erst lebte der hässliche Oger ganz alleine in seinem Sumpf, bis ihn das Abenteuer zu einer wunderschönen Prinzessin führt, samt Entourage. Der Disney-Klassiker „Shrek“ kommt am Samstag, 14. Juli, mit dem Ensemble der Musicalklasse der Musik- und Kunstschule in die Tullahalle nach Oberhausen-Rheinhausen.

Ab 19 Uhr singt und tanzt Shrek mit seinen Freunden dem glücklichen Ende entgegen. Verkörpert wird diese Geschichte von etwa 30 Talenten – begleitet werden sie von einer Liveband. nina