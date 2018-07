Haltestellen werden bald barrierefrei

Die Karlsruher Straße in Wiesental ist halbseitig gesperrt. © wr

Waghäusel-Wiesental.Gleich mit zwei großen Baustellen auf der Durchfahrtstraße haben die Wiesentaler derzeit zu kämpfen. Mitunter warten an den beiden mobilen Ampeln, die den Verkehrsfluss regeln sollen, lange Schlangen. Sowohl in der Karlsruher Straße – bei der Postfiliale – als auch in der Mannheimer Straße (im Bereich der vorderen Parkanlage) ist die Straße halbseitig gesperrt.

Warum? Es geht um den

...

Sie sehen 42% der insgesamt 938 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.07.2018