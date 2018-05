Handball-Löwen trainieren für den Sieg

Anzeige

Schnell reagieren

Sinnvolles Training also. Um den Spaßfaktor zu steigern, lieferten sich die beiden Löwen noch eine Reaktions-Challenge. Schmid: „Ich habe das zum ersten Mal hier gemacht. Es macht Spaß und ist eine gute Abwechslung. Reaktionsschnelligkeit ist im Handball ja auch sehr wichtig.” Trotz Premiere blieb der Kapitän am Ende der Sieger – so wie die Löwen es auch in wenigen Wochen mit ihrem Team wieder sein wollen.

„Wir sehen ja die Tabelle und die Situation, in die wir uns gebracht haben. Darauf können wir stolz sein. Wir wollen natürlich die letzten Spiele auch gewinnen, dann ist die Rechnung nicht ganz schwer”, sagt Groetzki im Hinblick auf die kommende Aufgabe. Das Wort „Meisterschaft” wird erstmal also außen vor gelassen, ist aber natürlich in den Köpfen der Handballer angekommen.

Und vielleicht hat das kurze Workout bei der Nummer eins im Wellness, Fitness und Gesundheitsbereich den Löwen ja geholfen, im Handball weiterhin die Nummer eins zu bleiben. zg

