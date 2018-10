Handwerker will 508 Euro für Arbeit

Karlsruhe.Wegen des Verdachts des Wuchers wurde am Sonntag der Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes vom Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt vorläufig festgenommen. Die Beamten beschlagnahmten bei dem Mann knapp 7000 Euro Bargeld. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner der Degenfeldstraße in der Karlsruher Oststadt bereits am Feiertag des 3. Oktober gegen Mitternacht seinen Wohnungsschlüssel verloren. Er verständigte über eine im Internet angebotene 0800-Nummer einen in Essen ansässigen Schlüsseldienst. Im Vorfeld einigten sich die beiden auf eine Rechnungshöhe von 189 Euro.

Nach getaner 45-minütiger Arbeit verlangte der 27-jährige Handwerker einen Betrag von 508 Euro. Angeblich, weil die Tür nicht nur zugezogen, sondern abgeschlossen gewesen sei und das Schloss getauscht werden musste. Außerdem könne er nur Bargeld annehmen. Da der Anwohner diesen Betrag nicht zahlen konnte, einigten sie sich auf den 28. Oktober zu einer Geldübergabe. Als der 27-Jährige am Sonntagvormittag erschien und ihm drohte, die Polizei hinzuzuziehen, reduzierte er die Forderung von 508 auf 220 Euro.

Die Polizisten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest und schauten sich außerdem sein Mietfahrzeug an. Dabei stießen die Beamten auf 6890 Euro Bargeld sowie 21 Rechnungen. Der Betrag wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Verdächtige wurde wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern noch an. pol

