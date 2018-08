Handyhalter selbst gefertigt

Eine Schülerin baut in der Firma Debatin ihren eigenen Handyhalter. So bekommt sie Einblicke in die Arbeit eines Mechatronikers. © Regionale Wirtschaftsförderung

Bruchsal.Zwei wichtige Erkenntnisse haben drei Achtklässler der Joß-Fritz-Schule in Untergrombach bei der Firma Anton Debatin in Bruchsal gewonnen. Beim Projekt Jugendtechnikschule fertigten sie einen Handyhalter selbst an und sie erhaschen einen Einblick in den Beruf eines Mechatronikers. Die Jugendtechnikschule gibt Schülern die Möglichkeit, sich ganz konkret in Berufen auszuprobieren. Das schreibt

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2855 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018