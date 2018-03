Hausbesitzer verhindert Einbruch

Anzeige

Hambrücken.Ein Hausbesitzer hat in Hambrücken vermutlich einen Wohnungseinbruch verhindert. Wie die Polizei mitteilte, stiegen Unbekannte am Sonntag um 3 Uhr nachts über ein etwa 1,80 Meter hohes Eingangstor. So gelangten die Täter in den Hofraum eines an der Hambrückener Hauptstraße gelegenen Einfamilienhauses. Nachdem sie lediglich die äußere Verglasung einer Haustüre einschlagen konnten, versuchten die Täter diese aufzuhebeln. Von diesem Lärm wachte der Hausbesitzer auf und ging Richtung Haustüre. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, meldet sich unter 07256/932 90. pol/nina