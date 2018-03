Heidrun Sieber ist Senioren-Meisterin

Anzeige

Waghäusel/Viernheim.Bei den baden-württembergischen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren in Viernheim feierte Heidrun Sieber vom FV 1912 Wiesental in der SK70 als Titelträgerin ihren bisher größten Erfolg. Gegen Christa Scharting vom SSV Mannheim, Ruth Barth (SV Waldhilsbach) und Martis Ziebarth vom VfL Sindelfingen kam die Zwölfer-Spielerin zu souveränen 3:0-Siegen. Schwieriger waren die Aufgaben gegen die favorisierten Württembergerinnen.

Gegen die Titelverteidigerin Doris Ruoff vom TV Rechberghausen gelang Heidrun Sieber jedoch ebenso ein 3:2-Erfolg wie gegen Karin Dostel vom TV Langenbargen. Dabei konnte die Wiesentalerin in beiden Spielen den siegbringenden fünften Satz überlegen für sich entscheiden.

Dadurch erreichte Heidrun Sieber erstmals in ihrer Karriere einen baden-württembergischen Meistertitel im Einzel. Im Doppel scheiterte Heidrun Sieber an der Seite von Ruth Barth vom SV Waldhilsbach erst im Halbfinale an dem späteren Turniersiegerpaar Karin Dostal/Doris Ruoff. klu