Heinz Götzmann wird vermisst

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Seit Mittwoch wird der 69-jährige Heinz Götzmann (Bild) vermisst. Wie seine Tochter Yvonne Götzmann in den sozialen Medien mitteilt, wurde der Mann an diesem Tag um 10.30 Uhr das letzte Mal in Oberhausen-Rheinhausen gesehen. Der Vermisste ist nach Angaben seiner Tochter 1,80 Meter groß und hatte eine dunkelblaue Jeans, ein Jeanshemd und eine graue Jacke an.

Heinz Götzmann sei nicht krank und soll mit einem dunkelblauen Damenrad mit einem silbernen Schriftzug „Westfalen“ oder „Westfalia“ unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 110 entgegen. zg