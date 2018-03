Heranwachsende zeigen sich weltoffen

Anzeige

„Wir machen gerade Lernspiele mit dem Schwerpunkt Lesen“, beschrieb Iris Kiesewetter, Lehrerin der 1Da, was die Grundschulklasse in der deutschen Sprachabteilung durchnehmen. Das die Schüler in allen Sprachabteilungen voller Elan sind, machte auch ein Blick in die französische Sektion deutlich. „Was würdest du tun, wenn du fliegen könntest?“, lautete eine der Fragen, um die es sich in der Grundschulklasse 4F drehte. „Wir schreiben fünf und lesen dann fünf Minuten auf Französisch“, erklärte Lehrerin Cécile Hamen.

Während im Gebäude auch noch ein Theaterstück aufgeführt wurde, war draußen, auf dem Biotop-Gelände der Grundschule, Stockbrotbacken am Lagerfeuer angesagt. Radfreunde kamen im großen Radparcours im Freien voll auf ihre Kosten. Im Deutschen Kindergarten wurde nach Herzenslust gebastelt. „Wo finde ich was?“ brauchte sich beim „Open Day“ kein Besucher zu fragen: Bei den „Guided Tours“ führten Grund- und Oberschüler Interessierte durch das Schulgelände. In der Oberschule beeindruckten die Schüler mit Projektpräsentationen. Ihr Können in Sachen Selbstverteidigung beispielsweise, das sie in kurzer Projektzeit erworben haben, stellten sie im Foyer der Oberschule unter Beweis.

Ein Hingucker war zudem der Einmarsch verschiedener Star Wars- Kostümierter in der Schule – rund um die Kultfilmreihe waren Filme und Bücher Special-Thema in der Schulbibliothek. Während beim Wickinger-Schach viele das Spiel mit Holz-Elementen entdeckten, genossen andere das Blitzschachturnier im Schulgebäude. Auch auf die Schulpartnerschaft mit der „Ecole Polyvalente Carolus Magnus“ (EPCM) in der afrikanischen Hauptstadt Bujumbura, die die ESK schon seit Jahren pflegt, wurde beim Tag der offenen Tür hingewiesen: Am Burundi-Stand wurde nicht nur auf das Schulprojekt „Ein Lehrer für Burundi“ vorgestellt, es wurden auch wieder vielfältige Produkte verkauft. Gelegenheit, sich auszutoben, gab es bei Sportangeboten wie Ballspielen und Tennis.

Gedichte vorgetragen

Beifall bekamen die Oberschüler für die Gedichte, die während des Workshops „Poetry Slam“ im Foyer der Oberschule zum Besten gaben. In der Mensa konnten Besucher zur Mittagszeit zwischen kulinarischen Angeboten mit internationalen Hauptspeisen und dem reichhaltigen Kuchenbüfett wählen. Großes Interesse herrschte im Info-Zentrum in der Schulaula.

Eltern verschiedenster Nationalitäten ließen sich hier über die Anmelde-, Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten ihrer Kinder an der ESK informieren. „Jede Familie kann sich bei uns um einen Platz für ihr Kind bewerben“, sagte ESK-Direktor Daniel Gassner, der gemeinsam mit den Mitarbeitern der Anmeldung/Verwaltung für Einzelgespräche zur Verfügung stand. Und das wurde von Familien aus nah und fern genutzt. zg

Info: Weitere Informationen unter www.es-karlsruhe.eu

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.03.2018