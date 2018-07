Hilfe bei sexualisierter Gewalt

Diplom-Psychologe Dr. Tim Gelhaar erklärt Vertretern von Vereinen, wie Kindern und Jugendlichen bei sexualisierter Gewalt effektiv geholfen werden kann. © wr

Philippsburg.„Prävention von sexualisierter Gewalt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“: So hieß das brisante Thema, mit dem sich die Stadt Philippsburg in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring und dem Landkreis befasste. Zu den Referenten, deren umfassende Informationsvermittlung mehrfach gelobt wurde, gehörten Simone Kurth, Diplom-Reha-Psychologin bei „Wildwasser & „FrauenNotruf“, Rechtsanwältin

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2448 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018