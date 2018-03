Hilfe für Kinder bei Scheidung

Anzeige

Waghäusel.Trennung und Scheidung: was nun? Ein Vortrag in der Stadtbibliothek mit Maria Aulbach-Schödel und Cornelia Nees am Dienstag, 13. März, um 19 Uhr beleuchtet genau diese Frage. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich „Mensch & Gesellschaft“ des Rathauses Waghäusel geben die Referentinnen psychologische, pädagogische und rechtliche Informationen zum Thema Trennung und Scheidung unter besonderer Berücksichtigung der Situation von Kindern im Trennungsprozess der Eltern.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Arbeitskreis „Trennung und Scheidung“ statt. Maria Aulbach-Schödel ist Diplom Sozialarbeiterin (FH) und systemische Familientherapeutin (DGSF). Cornelia Nees ist Fachanwältin für Familienrecht in Philippsburg. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen liefert liefert die Frauenbeauftragte der Stadt Waghäusel unter Telefon 07254/2072207. zg