Hitze hält Feuerwehr in Atem

Brandstiftung vermutet

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Abendstunden hin. Die Strohballen mussten dafür aufwendig auseinandergezogen werden. Im Anschluss wurde der Bereich mit reichlich Löschwasser benetzt.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Zeugen wurden vernommen und der Tatort gesichert. Aufgrund der Vielzahl der Brände in diesem Bereich in den vergangenen Tagen und der Aussage von mehreren Zeugen werde von Brandstiftung ausgegangen, so die Beamten gegenüber Mitarbeitern dieser Zeitung vor Ort. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Am späten Samstagabend kam es dann zu einem Feuer in einem Lager mit rund 500 Heuballen bei Pforzheim, das eine starke Rauchentwicklung verursachte. Anwohner waren aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe am Sonntag mitteilte. Eine Landstraße wurde gesperrt, der Verkehr an der nahe gelegenen Autobahn 8 war aber zunächst nicht beeinträchtigt. „Der Wind steht zum Glück nicht in diese Richtung“, sagte der Sprecher.

Etwa 50 Feuerwehrkräfte waren seit dem späten Samstagabend im Einsatz, um die Flammen und Glutnester zu löschen. Nach Angaben der Polizei waren die Löscharbeiten aufwendig und sollten noch bis zum Sonntagmittag andauern.

Wie es zu dem Feuer bei Pforzheim kam, war zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt und geht von mehreren Tausend Euro Schaden aus. beju/lsw/7aktuell

