Hoch auf die Bäume klettern

Bei einem Waldstück in der Nähe des Judenfriedhofs in der Molzau sind Kinder acht Meter hoch geklettert – und haben die Aussicht eines Spechtes genossen. © wr

Philippsburg/Bruhrain.Den Wald und die Waldbewohner kennenlernen, den Aufbau des Stadtwaldes – immerhin 1082 Hektar groß – und den sogenannten Stockwerksbau, das können Kinder und Jugendlichen in Philippsburg beim Ferienprogramm. In kürzester Zeit macht Revierförster Christian Hautz die jungen Leute zu Waldexperten. Schau- und Aktionsplatz für den besonderen praxisnahen Waldunterricht war das Waldstück in der Nähe

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2160 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.08.2018