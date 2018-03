Höchstens 37 Heranwachsende können betreut werden

Anzeige

Philippsburg.Die Freude über die Inbetriebnahme des neuen Kindergartens trübe ein dicker Wermutstropfen, findet die SPD Philippsburg. Die Sozialdemokraten freuen sich mit den Eltern über die zeitlich punktgenaue Eröffnung des Kindergartens „Campulino“ mit vier Gruppen, verkündet Fraktionsvorsitzender Jochen Pöschel in einer Pressemitteilung.

Zum ersten März haben sich die Tore der neugebauten Kindertagesstätte am Ludwigsweg geöffnet. Die Stadt hat den Betrieb mit der Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste vertraglich geregelt.

Zwei Problematiken fallen der SPD ins Auge: Nach der Betriebserlaubnis des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) dürfen in den vier Gruppen insgesamt höchstens 37 Kinder betreut werden. „Erst später“, so die Auskunft der Verwaltung, soll die Zahl auf immerhin 65 Kinder erhöht werden. Darauf verweist die SPD. Zweiter Gesichtspunkt: Im ersten Jahr des Betriebs zahlt das Land Baden-Württemberg keine Zuschüsse an die Stadt. Die ungedeckten Kosten für zehn Monate des Jahres 2018 (März bis Dezember) belaufen sich auf voraussichtlich 656 900 Euro. Somit sind sie von der Stadt, das heißt von allen Steuerzahlern, zu tragen.