Hund beißt Mann in Fußgelenk

Huttenheim.Ein 65-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag von einem nicht angeleinten Hund gebissen und verletzt worden. Wie die Polizei mittelte, fuhr der Mann von Huttenheim in Richtung Germersheim als er plötzlich in Höhe eines Bauernhofes durch zwei freilaufende Hunde verfolgt wurde.

Einer der Hunde biss den Radler unvermittelt in das rechte Fußgelenk. Aus Angst vor weiteren Bissen radelte der 65-Jährige weiter und ließ seine zirka sechs Zentimeter lange Bisswunde erst einmal durch einen Arzt versorgen.

Bei den freilaufenden Hunden soll es sich um einen schwarzen mittelgroßen Hund mit kurzem Fell handeln. Der zweite Hund hatte ein braun-graues, langes Fell, vermutlich handelt es sich hier um einen Collie-Mix.